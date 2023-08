Landsberg

Das Landsberger Start-up Clever-PV bringt eine App auf den Markt

Plus Von einer App des Landsberger Start-ups Clever-PV sollen unter anderem auch E-Auto-Besitzer profitieren. Wer hinter der Geschäftsidee steckt.

Wer in eine PV-Anlage investiert hat, kann seinen eigenen Strom produzieren und verbrauchen – am besten dann, wenn er gerade anfällt und bevor er ins Stromnetz eingespeist wird. Das jedoch händisch zu arrangieren heißt, Verbraucher stets händisch ein- und auszuschalten und das kann je nach Umfang auf Trab halten. In Zeiten von Smart-Home-Technologie gibt es dafür auch teure Hardware, jedoch erfordert diese einen Fachmann zum Einrichten und Verkabeln und nicht immer lassen sich alle Geräte miteinander verbinden. Per App jedoch schon. Da Änderungen auf Herstellerebene ständig eingespeist werden, sind vor Ort direkt am Gerät keine Eingriffe oder Nachrüstungen nötig. Auf die Idee, eine App zu entwickeln, kamen die Brüder Danny (36) und Hannes (28) Klose aus Landsberg, nachdem sich Danny 2020 eine PV-Anlage sowie ein E-Auto angeschafft hatte.

„Ich wollte eine Lösung finden, mein E-Auto mit Sonnenstrom zu laden“, erinnert sich Danny. Danny Klose brachte dabei viel Erfahrung mit: Seit 2018 ist der Maschinenbauingenieur bei der Lena Energieagentur engagiert. Sein Bruder Hannes hat sich als Softwareentwickler auf Cloud-Technologie spezialisiert. So ergänzten sich ihre Kenntnisse optimal bei der Entwicklung der App, die zur Gründung ihres Start-ups Clever-PV führte.

