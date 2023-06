Das Lechside Festival in Landsberg bietet viel Abwechslung

Der Kreisjugendring begeht heuer sein 75-jähriges Bestehen. Am Schlüsselanger in Landsberg wird das vielfältig gefeiert.

Die wichtigen Persönlichkeiten und Honoratioren hatten schon ihr Fest, sie waren vom Kreisjugendring Landsberg zu einer Gala mit Ansprachen und Rückblicken und auch einigen Vorführungen eingeladen worden. Jetzt gehen die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen mit dem „Lechside Festival“ weiter. Am Samstag, 24. Juni, von 14 und bis 22 Uhr, geht es dafür auf dem Schlüsselanger beim Sportzentrum rund.

„Das Lechside wird ein Familienfest“, betonen KJR-Vorsitzende Birgit Geier und Geschäftsführer Stefan Ehle. „Es ist für alle Altersstufen und auch für Personen mit Einschränkungen was dabei. Alle sollen viel Spaß haben und sich den auch leisten können.“ Deshalb kommt, wie die KJR-Macher betonen, der Geldbeutel nur für Essen und Trinken zum Einsatz. Es wird kein Eintritt verlangt, alle Attraktionen sind frei nutzbar. Und das sind nicht wenige, knapp 20 im KJR zusammen geschlossene Jugendgruppen und Jugendverbände bringen sich ein.

Bei der Blaulichtrallye ist auch die Polizei dabei

„Es kommen sogar Gruppen aus den Nachbarlandkreisen Weilheim-Schongau und Augsburg“, berichten Geier und Ehle. Erfreulich sei auch, dass, obwohl kein KJR-Mitglied, eine Nachwuchsgruppe der Polizei mitmacht. „Sie werden bei der Blaulichtrallye mitmachen.“ Mit der Rallye, die der Nachwuchs aller Blaulichtorganisationen von den Sanitätsdiensten über das THW bis zu Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei betreut, soll Kindern und Jugendlichen die Angst vor den Rettungskräften genommen werden, erhofft sich der KJR.

Am auffälligsten und schon von Weitem sichtbar werden die drei Hüpfburgen sein, die auch Erwachsene nutzen dürfen. Birgit Geier und ihre Stellvertreterin Nicole Boywitt freuen sich schon darauf. Sportlich wird es beim unverwüstlichen Kistenklettern, am Crossnetz der Lechrain Volleys oder beim Lebendkicker der Lengenfelder Jugend. Oder beim Gummihuhn-Golf der katholischen Jugend aus Weilheim: So genau kann sich Stefan Ehle noch nicht vorstellen, wie das geht. Also lässt er sich überraschen. Beim Bullriding der Sparkasse werden die Lacher vermutlich aufseiten der Zuschauer sein. Das gilt auch für die Wasserfalle der Landjugend Weil: Wird die Falle ausgelöst, plumpst der darauf Stehende ins ziemlich kalte, weil direkt aus einem Hydranten kommende Wasser. „Unbedingt Wechselkleidung mitbringen“, empfiehlt Stefan Ehle.

Gläser gravieren oder Vogelhäuschen fertigen

Ninja Arena und Ninja Hindernislauf konnten dank der Sponsoren, es ist neben der Sparkasse Landsberg-Dießen und Edeka Südbayern auch die LSV Lech Stahl Veredelung, für das Festival angemietet werden. Wer es ruhiger mag, kann sich im Gläser gravieren üben oder Vogelhäuschen fertigen. Oder bei einer der Vorführungen zuschauen: Cheerleading und Trachtentänze, Akrobatik und Zirkusartistik – die Auswahl ist groß.

Musikalisch wird es ebenfalls, von der Stadtjugendkapelle am Nachmittag bis zum musikalischen Abend im großen Festzelt, wo Thomas Huttner von Grünstreifen und die Landsberg-Kauferinger Formation Bruchpilot für Stimmung sorgen. Für Essen sorgen nicht nur Blanka Salzinger (Kartoffelwerk) und Die Krämerin (Unverpackt Schwabmünchen), sondern auch der VCP Lechrain (Käsespatzen), Royal Rangers (Stockbrot) und die Malteser Jugend (Waffeln). Gegen den Durst gibt es Alkoholfreies von der evangelischen Jugend (Softdrinks) und der Bayerischen Sportjugend (Cocktails). Die Einnahmen beziehungsweise Reingewinne aus dem Verkauf von Essen und Trinken bleiben bei den Anbietern. „Jetzt muss nur noch das Wetter passen am 24. Juni“, wünschen sich Vorstand und Geschäftsführung des Kreisjugendrings Landsberg.