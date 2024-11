Das LT informiert über die Gewinner des Lions-Adventskalenders

Noch bis Samstag, 30. November, können die Adventskalender des Lions-Clubs Landsberg erworben werden. Für sechs Euro pro Kalender gibt es im Advent 510 Preise im Gesamtwert von knapp 28.000 Euro zu gewinnen. Die Kalender gibt es unter anderem in den Landsberger Rewe-Märkten, beim Reisebüro Vivell, in der Lech-Apotheke, in der Metzgerei Moser und beim Do-It-Bau- und Gartencenter sowie bei der Metzgerei Gall in Schondorf. Jeder Kalender ist individuell nummeriert, jeden Tag wird für jeden Gewinn eine Gewinnnummer gezogen und im Landsberger Tagblatt sowie auf der Internetseite des Lions-Clubs Landsberg veröffentlicht.

Im Lions-Adventskalender gibt es statt Schokolade Gewinnmöglichkeiten. Neben den Sachpreisen und Gutscheinen, die sich hinter den 24 Türchen verbergen, gibt es an Heiligabend eine Sonderziehung aus allen Losnummern, bei der es als Hauptgewinn ein E-Bike im Wert von rund 3000 Euro zu gewinnen gibt, teilen die Lions mit. Die Preise können bis spätestens 28. Februar in der Lech-Apotheke in Landsberg abgeholt werden. „Die Sachpreise müssen in der Lech-Apotheke abgeholt werden, die Gutscheine können in diesem Jahr auf Wunsch erstmals auch versandt werden“, erklärt Andreas Horber als Verantwortlicher der Landsberger Lions.

Der Erlös aus dem Adventskalender-Verkauf kommt den Wohltätigkeitsaktionen des Lions-Clubs Landsberg zugute, der soziale Projekte wie die Landsberger Tafel, Humedica, den Hospiz- und Palliativverein Landsberg oder die MS-Selbsthilfegruppe, aber auch hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt. (AZ)