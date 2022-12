Das Metropoltheater sorgt für ein volles Haus im Stadttheater

Plus Das Metropoltheater zeigt in Landsberg "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas". Eine Schauspielerin muss kurzfristig einspringen.

Das freie Metropoltheater aus München ist ein gern gesehener Gast im Landsberger Stadttheater. Es sorgte für ein volles Haus, mit dem von Till (Freunde des Stadttheaters) und der Delo-Herold-Stiftung geförderten, von Jochen Schälch mit dezenter Magie inszenierten Stück "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas".