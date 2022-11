Landsberg

vor 34 Min.

Das Müllproblem an der Lechstaustufe in den Griff bekommen

Am Badeplatz an der Lechstaustufe in Landsberg lassen noch immer zu viele Menschen ihren Müll zurück. Im Jugendbeirat wurde nun vor, das verblichene Hinweisschild erneuern zu lassen.

In Landsberg tagt der Jugendbeirat. Neben dem geplanten Juze an der Lechstraße beschäftigt die Mitglieder auch ein Müllproblem an der Lechstaustufe 15.

Im Sitzungssaal des Historischen Rathauses in Landsberg fand unlängst eine Sitzung des Jugendbeirats statt. Dabei wurde unter anderem über das geplante, neue Jugendzentrum sowie die Müllsituation an der Lechstaustufe 15 gesprochen und diskutiert.

