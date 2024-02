Landsberg

Das Müllproblem rund um den Lumpigen wird gravierender

Die städtischen Mitarbeiter hatten nach dem Lumpigen Donnerstag in Landsberg viel zu tun. Besonders am Lechufer war viel Unrat wegzuräumen.

Plus Nach Umzug und Party am Donnerstag in Landsberg hat der Bauhof einen langwierigen Einsatz. Das grundsätzlich positive Fazit der Polizei wird durch manches Ereignis getrübt.

Nach dem Lumpigen Donnerstag in Landsberg hatte der Bauhof alle Hände voll zu tun. „Es gab viel mehr Müll als sonst“, sagt Claudia Reichenbächer, Pressesprecherin der Stadt, gegenüber unserer Redaktion. Insbesondere im Bereich des Lechufers an der Von-Kühlmann-Straße, das nach dem Umzug erneut zum Party-Hotspot wurde, waren allerlei Flaschen und sonstige Abfälle wegzuräumen. Die Polizei zieht unterdessen grundsätzlich ein positives Fazit, das allerdings von manchen Ereignissen getrübt wird.

Der nach der Party zurückgelassene Müll ist für viele Menschen ein Unding. Ein Leser, der auf dem Weg zur Arbeit am frühen Freitagmorgen am Lechufer vorbeikam, hat sich an unsere Redaktion gewandt: „Fassungslos ist keine Umschreibung für dieses offensichtlich zutiefst rücksichtslose Verhalten (...). Die gesamte Grünanlage einschließlich der Uferböschungen ist übersät von Unrat.“ Über diesen Missstand, der die Fauna und Flora gefährde, sei er „ungemein frustriert“.

