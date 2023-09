Landsberg

vor 31 Min.

Das Neinhorn trifft in Landsberg auf die Schlangeweile

In einem Theaterstück im Landsberger Sporzentrum ging es um die Abenteuer des "Neinhorns".

Plus Im Sportzentrum geht es um Tiere mit kindlichen Eigenschaften, die so manche Eltern zur Weißglut bringen können. Ein aufregendes, aber sehr langes Theaterstück.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Willkommen im Reich der Neinsager, Widersprecher, der ständig Gelangweilten: Marc-Uwe Kling, vielen Erwachsenen bekannt von den verrückt-verdreht-komischen Känguru-Chroniken, hat natürlich auch für Kinder Geschichten erfunden, die sich auf den ersten Blick irgendwie chaotisch-unsinnig lesen, bei genauerem Hinsehen allerdings viele Wahrheiten enthalten. So überzeichnet er in „Das Neinhorn“ und dem Nachfolgeband „Das Neinhorn und die Schlangeweile“ kindliche Eigenschaften, die Eltern manchmal zur Weißglut bringen können und hält damit den lieben Kleinen, aber auch dem einen oder anderen „Großen“ in zuweilen dramatischer, aber unheimlich witziger Weise den Spiegel vor.

„Das Bilderbuchtheater“ von Christian Sperlich hat beide Bilderbücher zusammen gefasst und ein für seine Stabpuppen aufführbares Live-Kindertheater gemacht. Damit gastierte das Figurentheater im Vortragssaal des Landsberger Sportzentrums. Und lockte damit sehr viele Kinder an, die sich das Spektakel gemeinsam mit ihren erwachsenen Begleitern keinesfalls entgehen lassen wollten. Die Geschichte beginnt ja auch ganz süß und herzig: Im Herzchenwald kommt ein kleines Einhorn zur Welt und wird mit zuckerigen Glückskeksen und jeder Menge Zuckerwatte verwöhnt. Doch oh weh: Unablässig krächzt das süße Ding „Nein!“, egal, was seine Eltern mit ihm anstellen. Letztendlich haut es sogar ab, weil es sich daran stört „dass sich bei euch jeder Satz reimen muss“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen