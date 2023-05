Landsberg

vor 1 Min.

Das neue BRK-Sozialzentrum in Landsberg ist offiziell eingeweiht

Plus Das BRK in Landsberg feiert sein neues Sozialzentrum an der Ehrenpreisstraße. Neben vielen lobenden Worten gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Ihr Händedruck ist noch so fest wie eh und je und ihre blauen Augen blitzen noch immer voller Lebensfreude: Vroni Döring, seit über 65 Jahren beim BRK engagiert und Namensgeberin des neuen Sozialzentrums des BRK, ließ es sich auch bei der offiziellen Einweihung nicht nehmen, zahlreiche Hände zu schütteln und jedem ein freundliches Wort zu schenken. Im Mittelpunkt zu stehen war nie ihr Ding, aber dass es an so einem Tag nun mal so ist, das musste auch sie, bescheiden wie immer, akzeptieren.

Der Wettergott meinte es nicht allzu gut mit der offiziellen Einweihung des Sozialzentrums, die deshalb in der Halle des THW stattfinden musste. Bürgermeister der Landkreisgemeinden waren zahlreich gekommen, Stadträte und Vertreter der Feuerwehr sowie von Sozialträgern und des BRK-Kreisverbands sowie die Planer und ausführenden Baufirmen des 5,2 Millionen Euro teuren Objekts, das auch eine Tagespflege mit 22 Plätzen, neun Wohnungen für Mitarbeitende sowie Räume für den ambulanten Pflegedienst und den Betreuungsverein bietet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen