Neues Café in Landsberg: Bei „Mein Schatz“ gibt es selbstgebackene Macarons und Desserts

Himbeere Parmesan, Choco Passion oder Kaffee Baileys: Wenn Besucher das neue, leuchtend gelb gestaltete Café in der Herkomer-Passage betreten, werden sie an der Theke von kunstvoll kreierten Macarons und verführerisch aussehenden Desserts empfangen. Diese stellt Ekaterina Popova, Inhaberin des Cafés „Mein Schatz“, mit Raffinesse und Leidenschaft in ihrer Patisserie-Manufaktur selbst her. Über zehn Jahre Erfahrung bringt Popova in diesem Metier mit. Begonnen hat alles in der Ukraine, als sie Essen für die Kinder im Kindergarten zubereitete. Nach mehreren Ausbildungen im Bereich der Konditorei und Patisserie in der Ukraine und in Russland, kam sie nach Mexiko, wo sie acht Jahre an einer Kochschule unterrichtete sowie als Beraterin für Hotels und Restaurants tätig war und deren Dessertkarten entwickelte. Der Umzug nach Landsberg erfolgte aus beruflichen Gründen ihres Mannes.

