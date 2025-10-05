Icon Menü
Landsberg: Das Neue Haus der Arche Landsberg

Landsberg

Das Neue Haus der Arche Landsberg

Zur Einweihung spendet die Abteilung Leichtathletik des FT Jahn Landsberg.
Von Otto Fischer
    • |
    • |
    • |
    Von links: Andreas Schillinger (Erster Vorstand FT Jahn Landsberg ), Ulrich Erhard (Kassier Arche Landsberg ), der Felix, der Sebastian, die Linde (alle Arche), Otto Fischer (Abteilung Leichtathletik), Roman Filgersthofer und Norbert Heller (beide FT Jahn Landsberg) bei der Spendenübergabe.
    Von links: Andreas Schillinger (Erster Vorstand FT Jahn Landsberg ), Ulrich Erhard (Kassier Arche Landsberg ), der Felix, der Sebastian, die Linde (alle Arche), Otto Fischer (Abteilung Leichtathletik), Roman Filgersthofer und Norbert Heller (beide FT Jahn Landsberg) bei der Spendenübergabe. Foto: FT Jahn Landsberg

    Im September fand die Einweihung des Arche-Hauses und der Umzug der Bewohner statt. Einen Zuschuss von 365 Euro zu der barrierefreie Küche machte der Verein FT Jahn Landsberg, Abteilung Leichtathletik. Die Spendensumme kam aus dem ersten Drei-Königs-Lauf und der siebten Christbaum-Abholaktion 2025 zugunsten der Arche zusammen. Der Kassier Ulrich Erhard bedankte sich stellvertretend im Namen aller Mitglieder der Arche Landsberg herzlich für die Spende.

