Das Neue Haus der Arche Landsberg

Im September fand die Einweihung des Arche-Hauses und der Umzug der Bewohner statt. Einen Zuschuss von 365 Euro zu der barrierefreie Küche machte der Verein FT Jahn Landsberg, Abteilung Leichtathletik. Die Spendensumme kam aus dem ersten Drei-Königs-Lauf und der siebten Christbaum-Abholaktion 2025 zugunsten der Arche zusammen. Der Kassier Ulrich Erhard bedankte sich stellvertretend im Namen aller Mitglieder der Arche Landsberg herzlich für die Spende.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!