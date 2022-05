Das neue Landsberger Jugendzentrum bekommt keine Tiefgarage

Plus Erst zwei-, dann eingeschossig und nun gar nicht unterkellert. Darum hat sich der Landsberger Stadtrat gegen eine Tiefgarage entschieden.

Es ist ein attraktiver Standort. Zwischen Lech und Altstadt soll ein neues Jugendzentrum auf dem ehemaligen AKE-Gelände in der Lechstraße entstehen. Zwei Varianten, eine mit und eine ohne Tiefgarage, standen dem Stadtrat zur Auswahl. Die beauftragten Architekten von Friedrich Poerschke Zwink Architekten aus München stellten den Planungsstand samt Kostenberechnung vor.