Das Parken in Landsberg ist jetzt teurer

Plus Die Parkgebühren in Landsberg sind gestiegen – oberirdisch und unterirdisch. Die Automaten sind bereits umgestellt. Und es gibt schon erste Beschwerden.

Am Ende war es eine eindeutige Entscheidung im Stadtrat. Mitte November wurde dort für eine Erhöhung der oberirdischen Parkgebühren gestimmt. Ein großer Aufschrei blieb damals aus. Seit Februar gelten die neuen Gebühren. Und es gibt bereits erste Beschwerden.