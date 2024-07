Landsberg

vor 3 Min.

Das Pilotprojekt Brückenfest ist ein Riesenerfolg

Eine festlich gedeckte Weiße Tafel auf dem Lady-Herkomer-Steg in Landsberg. Ort und Wetter waren am Samstag perfekt dafür.

Plus Das Konzept Brückenfest 2024 – „Landsberg verbindet“ ist aufgegangen. Besucher und Gastronomen sind begeistert.

Von Hertha Grabmaier

Bereits der Start am Freitagabend verlief phänomenal. Es gab viele Besucher, hervorragende Stimmung, bestes Wetter, super Musik von Musikschülern und der Stadtjugendkapelle, lange Schlangen vor den Verkaufsständen und gegen Schluss keinen Wein mehr. Zur „weißen Nacht“ am Samstagabend ist dann genügend Wein vorhanden, einige Besuchergruppen legen sich gleich einen ausreichenden Flaschenvorrat in Weinkühlern an. Helene Wiesehoff von „Wein und Sein“ zeigt sich positiv überrascht über den Riesenerfolg des Brückenfestkonzeptes. Essen und Trinken gibt es jeweils am Ende der Brücke, die laut Ordnungsamt für Fahrräder und Fußgänger passierbar bleiben muss.

Die Idee zum Brückenfest kommt aus Würzburg

Mit weiß gedeckten Tischen auf dem Lady-Herkomer-Steg speisen. Bei bedecktem Himmel und gewittrig schwüler Luft, tut die leicht kühle Brise, die vom Lech herauf weht, richtig gut. Alles sieht einladend aus, die weiß gedeckten Biertische, die Bistrotische mit weißen Hussen gegenüber und das mit weißen Luftballons geschmückte Brückengeländer. Ganz in Weiß gekleidete Menschen, die das Motto „Weiße Tafel – weiße Nacht“ als Dresscode aufnahmen, wie Henning Teichert, sorgen für ein elegantes Flair. Teichert beschreibt sich als Ideengeber für das Brückenfest auf dem Lady-Herkomer-Steg. „Meine Kinder haben in Würzburg studiert, wo der Brückenschoppen auf der Alten Mainbrücke sehr beliebt ist“, erzählt Teichert. Helene Wiesehoff, der er davon erzählte, nahm den Impuls, in Landsberg etwas Derartiges auf die Beine zu stellen, sofort auf und holte die anderen Organisatoren ins Boot.

