Landsberg

17:01 Uhr

Das plant der Faschingsverein Licaria zum Rathaussturm in Landsberg

Der Faschingsverein Licaria möchte am Freitag, 11. November, das Landsberger Rathaus stürmen.

Artikel anhören Shape

Zum Auftakt der närrischen Zeit gibt es am Freitag in Landsberg einen Rathaussturm. Was der Faschingsverein Licaria vorhat.

Am Freitag, 11. November, wird um 11.11 Uhr das Historische Rathaus in Landsberg vom neu gegründeten Elferrat des Faschingsvereins Licaria gestürmt. Anhand eines Katalogs mit genau elf Forderungen wird die "Stadtführung unter Druck gesetzt und zur Herausgabe der Schlüssel für das Rathaus gezwungen", heißt es in einer Ankündigung. Ebenso verlangt der Elferrat, dass auch die Stadtkasse herausgerückt wird, damit die dringend notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Lechstadt während der fünften Jahreszeit durchgesetzt werden können. Die Landsberger Narren übernehmen unter den Motto "Narren an die Macht“ die Stadtgeschäfte bis zum Kehraus. Das Spektakel wird mit Trommel-Musik unterlegt, Kinder und Lehrer einiger Schulen wollen den Forderungen des Elferrats mit ihrer Anwesenheit Nachdruck verleihen. Treffpunkt für den Rathaussturm ist laut Licaria um 10.30 Uhr beim Restaurant Hellmairs, von wo aus um 10.50 Uhr vor das Rathaus am Hauptplatz gezogen wird. Alternativ kann man auch um 10.50 Uhr vor dem Rathaus dazukommen. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. (AZ) Lesen Sie dazu auch

Landsberg Plus Ein Elferrat will den Fasching in Landsberg beleben

Themen folgen