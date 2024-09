Das Programm der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung

Im Theater proben am Freitag Choreograf Dustin Klein, die Gruppe Randerscheinungen und in der VR-Bank Landsberg-Ammersee hängen schon viele Bilder, die in der Kunstnacht zu sehen sind. In der ganzen Stadt herrscht auch am heutigen Samstag Betrieb, denn in Landsberg ist am 21. September Lange Kunstnacht. Das Wetter soll gut werden. Auch der Ellinor Holland Kunstpreis unserer Zeitung wird an diesem Abend verliehen. Hier nochmal einige Programmpunkte. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die jüngsten Teilnehmer der Vorstellung im Landsberger Stadttheater: Die Zwillinge Franziska und Melanie Überreiter werden am Flügel ihr Können zeigen. Foto: Thorsten Jordan

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern und Künstlerinnen und Ellinor Holland Kunstpreisgewinnern Gabriele Locksteadt, Andreas Kuhnlein, Peter Wilson und Martin Paulus ist im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Den Abend eröffnet Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg als Gastgeber gemeinsam mit Frauke Vangierdegom und Gerald Modlinger vom LT. Der frühere Kunstminister Dr. Thomas Goppel wird die Laudatio auf die ausstellenden Künstler halten. Die Mitarbeiter des LT beantworten vor Ort auch Fragen zur Versteigerung zugunsten der Kartei der Not. Die Versteigerung und die Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises findet ab 21 Uhr im Altstadtsaal statt. Dort können sich Besucher die Zeit am Schokostand von Hallingers versüßen. Hier geht der Erlös ebenfalls an die Kartei der Not.

Landrat Thomas Eichinger wird diesmal die Auktion leiten. Foto: Thorsten Jordan

Landrat Thomas Eichinger wird ab 21 Uhr im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee nicht nur die Versteigerung als Auktionator leiten, sondern auch den Preisträger 2024 bekannt geben. Der Preis wird von der Chefredakteurin unserer Zeitung, Andrea Kümpfbeck, übergeben. Er ist dem Werk eines bekannten Künstlers aus der Kunstnacht gewürdigt. Zum Abschluss gibt es Musik von Katharina und Christian Gruber mit Gitarre und Gesang. „Éternelles“ mit dem Untertitel „A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King and Joni Mitchell“ ist ein Programm, mit dem die Sängerin und der Gitarrist vier großen Gesangskünstlerinnen und Songschreiberinnen huldigen.

Werke von Peter Wilson hängen im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in der Ludwigstraße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Das „Hellmairs“ steht ebenfalls an diesem Abend ganz im Zeichen der Kunstnacht. Als weiterer Partner des LT kann man hier nicht nur einen Drink genießen, sondern auch Feuerkunst erleben und die Tänzerinnen der Tanzschule Kirschgrün. Ein DJ an der Outdoor-Bar lädt zum Zwischenstopp ein und es gibt eine „Künstler-After-Party“ im Freien. Auch im Foyer des Stadttheaters findet nach den Auftritten im Theater ab 21 Uhr in dieser Nacht eine Party statt.

Was erwartet die Besucher beim Ellinor Holland Kunstpreis noch

Was erwartet die Besucher rund um die Kunstpreis-Verleihung noch? Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Annette Meier Goldmann ist bei Feller Mielke Rechtsanwälte ausgestellt. Hier wird mit Louis von Eckstein ab 18.30 Uhr auch gezaubert. Der stellvertretende Redaktionsleiter Thomas Wunder wird die Ausstellung mit eröffnen.

Im Foyer des Stadttheaters gibt es Fotografien aus zehn Jahren Kunstpreis von Thorsten Jordan zu sehen. Der Programmteil wird von Landsbergs Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder und LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger eröffnet. Das künstlerische Programm im Stadttheater gestalten ab 18.30 Uhr Maximilian Hofbauer und die Zwillingsschwestern Franziska und Melanie Überreiter am Klavier sowie Kunstpreisträger und Tänzer Dustin Klein mit einer eigens für die Kunstnacht ausgedachten Choreografie. Der Zauberer Louis von Eckstein zaubert ein wenig. Einen Überraschungsauftritt plant die Gruppe "Viva Randerscheinungen".

Das Landsberger Tagblatt verleiht den Kunstpreis seit 2010

LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger gibt noch einige Informationen zum Ablauf des Ellinor Holland Kunstpreises. „Eine LT-interne Jury hat bereits entschieden. Es wird eine Art Ehrenpreis geben. Für eine Künstlerin oder einen Künstler, die/der heuer in der Langen Kunstnacht ausstellt und seit Jahren in der Region Landsberg aktiv ist.“ Den Preis verleiht das Landsberger Tagblatt seit 2010. Erster Preisträger war der Bildhauer Andreas Kuhnlein. Die Idee, einen Kunstpreis zu verleihen, entstand, nachdem das LT einige Jahre Kunstwerke zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, versteigert hatte. „Wir wollten etwas Neues machen und dafür war die Lange Kunstnacht der passende Rahmen. Die Lange Kunstnacht ist ein tolles Angebot. Kunst ist nicht nur im Theater oder in einer Ausstellung erlebbar, sondern auch in einem Geschäft oder einer Kanzlei. Dort kann man sich überraschen lassen und auf die dort gezeigten Kunstwerke einlassen. Die Kunstnacht und unsere Preisverleihung passen ideal zusammen. Unser Kunstpreis zeigt auch die Wandelbarkeit der Kunst. Wir hatten Preisträger aus den Bereichen Kino, Bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater, Fotografie oder Malerei. Diese Wandelbarkeit zeigt sich auch in der Langen Kunstnacht.“