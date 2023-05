Das Fahren auf dem Rad soll für Kinder in Landsberg sicherer werden

Die fünfjährige Manja überzeugt ihren Vater eine Demo für Kinder zu machen. Rund 50 Kinder und Erwachsene demonstrieren für ihre Ziele am Samstag in Landsberg.

Unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ startet die erste Kidical Mass in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg. Und das nicht allein. Denn in über 400 Orten in ganz Deutschland und vielen weiteren Ländern wird durch das Kidical Mass Aktionsbündnis (https://kinderaufsrad.org/) vom 5. bis 7. Mai auf dem Rad demonstriert.

Manja hat nicht nur ihr Rad, sondern auch ihre dreijährige Schwester Diana und ihre Eltern zum Demo-Radeln mitgebracht und auch viele Freunde, Bekannte und Radinteressierte wollen zeigen, wie wichtig ihnen in Landsberg sichere Radwege sind. Bunte Luftballons sind an den Fahrrädern befestigt und sollen die anderen Verkehrsteilnehmer auch darauf aufmerksam machen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und, dass man in Landsberg in Sachen Rad noch viel verändern muss. Und nicht nur Kinder setzen sich für die Demo ein, sondern auch viele erwachsene Landsberger, die etwas verbessern wollen.

In Landsberg gibt es in Sachen Rad noch viel zu tun

"Meine Tochter war der Auslöser für diese Demo hier, Wir waren in München bei einer Radsternfahrt für Kinder, und sie hat gefragt, warum es das nicht in Landsberg gibt und deshalb mache ich es jetzt hier, sagt Initiator Manfred Doppler. Martin Baumeister vom ADFC unterstützt ihn, denn in Landsberg gebe es angefangen vom Hauptplatz über die Katharinenstraße viel zu tun. Bernhard Dörr lebt seit 2007 in Landsberg. Er war lange in München und war auch dort viel mit dem Rad unterwegs. "Auch beispielsweise im Urlaub in Kopenhagen, dort gibt es abgetrennte Streifen für langsame und schnelle Radfahrer und das macht das Fahren für alle viel entspannter." Das würde er sich auch in Landsberg wünschen, beispielsweise in der Von-Kühlmann-Straße. "Hier stellt man, wenn man vom Lechsteg kommt, fast ein Verkehrshindernis für die anderen dar und es ist dort für alle sehr schwer zu fahren. Das muss man doch in Zukunft anders und moderner planen."

Radldemo Kidical Mass: Organisator Manfred Doppler mit den Töchtern Manja (5) und Diana (3) Foto: Thorsten Jordan

Hauptschwerpunkte für Verbesserungen sieht der Organisator Manfred Doppler in der Neuen Bergstraße ("viele meiden sie und fahren sogar lieber über die Alte Bergstraße"), der Karolinenbrücke, dem Hauptplatz und an vielen Kreuzungen.

Damit Kinder in Zukunft sicher und selbständig Fahrrad fahren können, müssten Städte und Gemeinden ein kinderfreundliches, modernes Straßenkonzept nicht nur an einzelnen Gefahrenstellen umsetzen, sondern im gesamten Stadtgebiet. Das würde geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege an Hauptverkehrsstraßen und Landstraßen sowie geschützte Kreuzungen vorsehen. Weiter in der Plannung: Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts, Schulstraßen und Zonen ohne Autoverkehr, Fahrradstraßen und Fahrradzonen als flächendeckendes Netz und Grundlage für ein sicheres Schulwegnetz und Straßen ohne Durchgangsverkehr in Wohngebieten

Lesen Sie dazu auch