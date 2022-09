Landsberg

vor 49 Min.

Das Restaurant "Lech-Line" eröffnet im Landsberger Bürgerbahnhof

Plus Vincent Staudacher eröffnet sein Restaurant „Lech-Line“ im ehemaligen Bürgerbahnhof in Landsberg. Mit welchem Konzept es startet.

Von Minka Ruile Artikel anhören Shape

Wenn sich kleine Träume nicht erfüllen, bleibt Platz für die großen. Genau so ein – wahr gewordener – Traum ist das „Lech-Line“ für Vincent Staudacher. „Noch vor einem Jahr“, erinnerte er sich jetzt bei der Eröffnungsfeier des neuen „Genuss- und Erlebnis-Restaurants“ im ehemaligen Bürgerbahnhof in Landsberg der junge Geschäftsführer an seine Zukunftspläne, seien seine Überlegungen eher in Richtung „kleine Bar oder Bistro mit zwei, drei Mitarbeitern“ gegangen. Doch dann, während eines Familienbesuchs zum Jahresende, kam für den damals in Österreich lebenden und sich in Innsbruck weiterbildenden Barkeeper „erst der Zufall ins Spiel – und dann alles ganz anders“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .