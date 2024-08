Das Sommerfest von „Verstehen Sie Spaß?“ wurde am Ammersee aufgezeichnet

Im Vorschauvideo kündigt es Moderatorin Barbara Schöneberger an: Das Sommerfest der beliebten Unterhaltungssendung „Verstehen Sie Spaß?“ findet am Ammersee statt. Genauer gesagt wurde die Sendung, die am Samstag in der ARD ausgestrahlt wird, Anfang Juli im Stegener Restaurant Fischer aufgezeichnet.

Wie aus einer Pressemitteilung des Restaurants hervorgeht, war unter anderem auch der finnische Musiker Samu Haber mit von der Partie. „Die Aufzeichnung der Show war ein voller Erfolg und sorgte für zahlreiche Lacher und unvergessliche Momente. Barbara Schöneberger führte wie gewohnt souverän und humorvoll durch das Programm, während Samu Haber unplugged live für uns spielte.“

Eine „große Ehre“ für das Stegener Restaurant Fischer

Für das Restaurant Fischer ist es eine „große Ehre“, Teil der Sendung zu sein. „Unser Team hat alles gegeben, um den Abend für die Gäste und das Produktionsteam zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die idyllische Lage und das stilvolle Ambiente unseres Restaurants boten die perfekte Kulisse für die lustigen und oft überraschenden Aktionen, die ‚Verstehen Sie Spaß?‘ so beliebt machen.“

Laut einer Pressemitteilung des Südwestrundfunks (SWR), der die Show für die ARD produziert, feiert Barbara Schöneberger mit ihren Gästen in lockerer Atmosphäre einen launigen Sommerabend und bringt bei Sonnenuntergang und kühlen Drinks Urlaubsfeeling in die Wohnzimmer. Auf dem Programm stehen die 20 lustigsten Filme mit der versteckten Kamera aus dem vergangenen Jahr. Prominente waren dabei entweder als Lockvogel im Einsatz oder wurden selbst in die Falle gelockt.

Neben Musiker Haber sind weitere Stars wie Howard Carpendale, Nico Santos, Guido Maria Kretschmer, Oliver Korittke, Leonard Lansink und Max Raabe Teil der Sendung. Das Erste zeigt das Sommerfest von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag, 3. August, ab 20.15 Uhr. (AZ)