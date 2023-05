Landsberg

18:30 Uhr

Das Theaterstück "Mein Freund Harvey" ist ein Publikumsmagnet

Plus Eine Komödie im Landsberger Stadttheater ist liebenswert und stellt die Frage, was ist schon normal. Das Projekttheater meistert diese Kunst der leichten Muse mit ernstem Hintergrund.

Von Dagmar Kübler

Menschen mit einem kleinen Tick sind doch irgendwie liebenswerter und kommen leichtfüßiger durchs Leben, als die, die immer alles recht ernst nehmen und sich anpassen – wer diesen Eindruck nach dem Besuch von "Mein Freund Harvey" im Landsberger Stadttheater mit nach Hause nahm, der sieht in Zukunft vielleicht etwas gelassener über die Marotten seiner Mitmenschen hinweg oder freut sich sogar an ihrer Andersartigkeit. Denn was ist schon normal? Bei dem 50er-Jahre-Klassiker, den das Projekttheater Landsberg auf die Bühne brachte, halten die Protagonisten Elwood P. Dowd (Andreas Keller) für nicht normal, denn er sieht einen weißen Hasen, Harvey, spricht mit ihm, stellt ihn jedem vor und verpasst ihm sogar einen Hut mit zwei Löchern für die langen Ohren.

Sich Zeit für seine Mitmenschen nehmen

Gleichwohl mag jeder Elwood, denn er nimmt sich Zeit für seine Mitmenschen, lädt sie gerne ein, ist ausgesprochen höflich, besonders zu den Damen, hat nie schlechte Laune und nimmt nichts krumm – nicht einmal, dass seine Schwester Veta (Viola Griesinger-Hopf) und seine Nichte Myrtle Mae (Michelle Greiner) ihn lieber in einer Psychiatrie sehen würden als im gemeinsamen Zuhause. Der Schuss geht allerdings nach hinten los, denn während Elwood im Auto wartet, verhaspelt sich seine Schwester beim Vorgespräch mit Psychiater Dr. Sanderson (Robert Steer) in allerlei Ungereimtheiten, erscheint hysterisch und räumt sogar ein, dass auch sie den Hasen manchmal sehe.

