Das Tor nach Schwaben

Mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte der Vorsitzende der CSU-Kreisseniorenunion Landsberg (KSU), Heinz Haaf, am Bayertor begrüßen, die aus Anlass der 600-Jahrfeier dieses Denkmals einer Einladung der KSU zu einem Ausflug in die Geschichte Landsbergs gefolgt waren. Als überaus kundiger Cicerone erwies sich die ehemalige Stadträtin und langjährige Vorsitzende des Historischen Vereins, Sigrid Knollmüller, die vor dem imposanten Wahrzeichen im Osten der Stadt einen interessanten Einblick in die Geschichte dieser einzigartigen Anlage gab.

Das Tor hat eine schwäbische und eine bayerische Seite, umfasst Vortore, Hof, Wehrgang und Torwärterwohnung und ist Teil der rund zwei Kilometer langen, die Stadt umlaufenden, mittelalterlichen Mauer. Die gesamte Anlage sei – so Knollmüller – eine der größten und schönsten erhaltenen gotischen Toranlagen Süddeutschlands. Zur historischen Exkursion gehörte auch ein Aufstieg auf den 36 Meter hohen Turm des Bayertors. Mit einem Essen im benachbarten Süßbräu klang ein hochinteressanter Vormittag aus, der Stadt- und Landesgeschichte lebendig werden ließ und allen in sehr guter Erinnerung bleiben wird.

