Das Trio Tempestoso nimmt die Zuhörer auf eine Reise mit

Plus Das Trio Tempestoso fordert sein Publikum in Landsberg und beschenkt es in gleicher Weise. Bekanntes klingt erfrischend jung.

Von Minka Ruile

Die Tücke des Objekts liegt oft in den kleinen Dingen. Im Landsberger Rathaus zeigte sie sich zuletzt in Form einer schmalen, etwa sieben Zentimeter langen Holzzunge – die so gar nicht „mitspielen“ wollte und Andraz Golob zwar nicht zur Weißglut, aber doch ordentlich ins Schwitzen brachte. Immer wieder kontrollierte der Klarinettist die Position des Rohrblatts, zog und drückte es auf seinem Mundstück zurecht. Doch dies alles nebenbei. Denn in der Hauptsache wurde im Rathausfestsaal natürlich nicht probiert, sondern ein letztes Mal in dieser Saison konzertiert und war das junge „Trio Tempestoso“ mit außerdem Sanja Mlinarič, Akkordeon, und Urban Megušar, Violoncello, genug gefordert, sein anspruchsvolles Programm entsprechend so künstlerisch zu präsentieren, wie es das beeindruckt lauschende Publikum schließlich entgegennehmen durfte.

Dass das Trio in seiner ungewöhnlichen Besetzung mit Bassklarinette, Akkordeon und Violoncello sich nicht auf den ausgetretenen Pfaden des klassischen Repertoires und Musizierens bewegen würde, zeigten Golob, Mlinarič und Megušar bereits im ersten von ihnen arrangierten Stück: Igor Stravinskys „Pulcinella Suite“ – eine „adaptierte Adaption“, wenn man so will, funktionierend in etwa nach dem Prinzip der russischen Schachtelpuppen. Seinen Auftrag, ein Stück zu schreiben, das von der Commedia dell’arte inspiriert ist, verband Stravinsky mit dem Rückgriff auf die Musik des Barock und schuf damit ein neoklassizistisches Werk, welches nun seinerseits durch die jungen Musiker der Überführung in eine zeitgenössische Ausdrucksform unterworfen wurde.

