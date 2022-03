Das wird im Stadttheater in Landsberg gespielt

Im Landsberger Stadttheater geht der Betrieb weiter. Von März bis Juli 2022 ist ein vielfältiges Programm geboten.

Das Stadttheater Landsberg stellt sein neues Programm von März bis Juli vor. Unter den aktuellen Auflagen stehen deutlich mehr Plätze für Besucher zur Verfügung, die sich unter Maskenpflicht und 2G-Regelung für den Zugang wohlfühlen und Theaterabende, Konzerte und Filme genießen können.

Das Programm startet am 10. März mit der neuen Produktion der Moreth Company „Adams Äpfel“ nach dem Film von Anders Thomas Jensen und „Quartett“ von Heiner Müller am 16. März in einer Inszenierung dessen letzter Ehefrau, der Fotografin und Filmemacherin Brigitte Maria Mayer am Landestheater Tübingen. Den musikalischen Opener machen Mulo Francel und Chris Gall, beide bekannt von Quadro Nuevo. Mit den Konzerten der Bananafishbones, des Delvon Lamarr Organ Trios, Marc Ribot’s Ceramic Dog und Abdullah Ibrahims erwarten das Publikum im Musikprogramm ganz besonders vielfältige Abende.

Das Landestheater Schwaben zeigt eine Uraufführung

Nach dem Roman von Ayelet Gundar-Goshen zeigt das Landestheater Schwaben in einer Uraufführung mit „Lügnerin“ einen komplexen Beitrag zum Me-Too-Thema und teils erschreckende Parallelen zur Corona-Thematik sind in José Saramagos Roman „Die Stadt der Blinden“ zu finden, das das Landestheater Tübingen auf die Bühne gebracht hat.

Das Theater an der Ruhr ist mit Henrik Ibsens Klassiker „Peer Gynt“ als Zweipersonenstück zu Gast, in dem der langjährige Intendant Roberto Ciulli, mittlerweile 88 Jahre alt, zu sehen sein wird. „Zu den Aushängeschildern des Stadttheaters zählt die besondere Bandbreite des Programms, so dürfen besondere Genres nicht fehlen“, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Inszenierung von Thomas Luft können die Theaterbesucher mit „Acht Frauen“ von Robert Thomas eine musikalische Kriminalkomödie genießen. Die Musik dazu sowie die Einstudierung stammt von Franz Wittenbrink. Die Schweizer Clownin Gardi Hutter zeigt ihre „Tapfere Hannah“ und die Münchner Opern-Impro LaTriviata tritt den Beweis an, dass Improtheater auch rein musikalisch möglich ist. Mit „Les nuits barbares ou les premiers matins du monde“, einer Choreographie von Hervé Koubi und seiner nordafrikanischen Compagnie kommen die Tanztheaterfreunde auf ihre Kosten.

Die Corona-Situation beeinflusst die Programmplanung

Vorläufiger Abschluss wird im Juli das Konzert von Hazmat Modine sein. Je nachdem, wie sich die weitere Entwicklung gestaltet, kann es aber durchaus sein, dass das Programm im Sommer noch durch einige Punkte ergänzt wird, heißt es in der Mitteilung des Stadttheaters. Auch für das Kindertheater gibt es bereits mehrere Vorplanungen, die aber noch abhängig von der Situation in den Schulen sein werden. Sicher freuen können sich die Kleinen und auch die Großen auf ein Konzert von Café Unterzucker und eine Aufführung des Räuber Hotzenplotz.

Alle aktuellen Informationen finden Theaterbesucher der Website stadttheater-landsberg.de. Da aktuell der Vorverkauf noch gestaffelt geplant ist, finden sich auch hierzu Informationen oder können im Theaterbüro unter 08191/128-333 erfragt werden. Die Besucher werden gebeten immer, alle notwendigen Dokumente mitzubringen, damit einem reibungslosen Theater- oder Konzertbesuch nichts im Wege steht. Die aktuellen Öffnungszeiten des VVK im Theaterbüro sind Montag bis Freitag immer 10 bis 12.30 Uhr. (lt)