Das Zirkuszelt auf dem Landsberger Schlüsselanger ist der Renner

Plus Auf dem Schlüsselanger in Landsberg werden Kinder auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Die vom Zirkusvirus organisierte Gala zum Abschluss sorgt für ein volles Haus.

Als zu Beginn der Zirkusgala als Abschluss einer Woche üben und trainieren für den großen Auftritt um die 100 Kinder das Zirkuslied 2022 nach der Melodie von Abbas „Mamma Mia“ schmetterten, war ihnen die Vorfreude ins Gesicht gemalt. Glück, Freude, Begeisterung, Zufriedenheit, alles auf einmal war auch am Ende der zweieinhalb Stunden Gala zu spüren, als sich das große Netz unter dem Zeltdach öffnete und Luftballons über die kleine Schar ergoss.