18:34 Uhr

Daumen hoch, Daumen runter: Wie steht Landsberg finanziell da?

Plus Einnahmen in Rekordhöhe und dennoch Engpässe. So beurteilen die Stadtratsfraktionen die finanzielle Lage der Stadt Landsberg.

Von Thomas Wunder

Die Stadt Landsberg plant im kommenden Jahr mit Einnahmen in Rekordhöhe. Dennoch können damit die laufenden Ausgaben nicht finanziert werden. Damit die Lücke nicht zu groß wird, waren in den vergangenen Wochen einige Einsparungen vorgenommen worden. Wie steht die Stadt finanziell da? Das war in der jüngsten Sitzung der Inhalt der Haushaltsreden der einzelnen Fraktionen im Stadtrat. Und die Meinungen darüber gehen mitunter weit auseinander.

