Deckel entfernt: Auto fährt in Landsberg in Abwasserschacht

Ein Unbekannter öffnet einen Abwasserschacht in einer Straße. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Am Mittwochabend hat ein Unbekannter im Landsberger Westen einen Abwasserschacht entfernt, in den wenig später ein Auto fuhr. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Augsburg gegen 22.45 Uhr mit seinem Wagen in den Abwasserschacht in der Kastanienstraße. Zuvor hatte der Täter die Abdeckung des Schachts entfernt. An dem Wagen entstand im vorderen Bereich ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)

