Deckenteil kracht zu Boden: Stadt Landsberg sperrt Sitzungssaal

Der Sitzungssaal im Neubau des Rathauses der Stadt Landsberg ist aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen worden. Grund für die Sperrung ist ein Deckenpaneel der Holzvertäfelung im Besucherbereich, das sich gelöst hat und abstürzte. Der Vorfall ereignete sich während einer nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrats am Mittwochabend. Personen kamen nicht zu Schaden, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Während Stadtratssitzung in Landsberg: Teil der Decke kracht auf Zuschauerbereich

„Ich bin erleichtert, dass die Besucherreihen während der nicht-öffentlichen Sitzung unbesetzt waren und dass bei dem Vorfall keine Personen verletzt wurden. Sicherheit ist jetzt oberstes Gebot. Wir lassen die Decke prüfen, um die Ursache zu klären und die Sicherheit vollumfänglich wiederherzustellen. Erste Schritte hierzu sind bereits eingeleitet“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Das Bauamt der Stadt werde einen externen Gutachter hinzuziehen. Dieser prüfe den aktuellen Schaden und sichte die gesamte Decke sowie die Deckenkonstruktion. Auf Basis der Ergebnisse der gutachterlichen Prüfung würden die nötigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheit zeitnah definiert und umgesetzt werden.

Dieses Paneel löste sich aus der Decke des Sitzungssaals des Landsberger Stadtrats. Foto: Stadt Landsberg

Am Mittwochabend hatte zunächst der Bauausschuss des Stadtrats öffentlich im Sitzungssaal getagt. Daran hatten auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer teilgenommen, die in dem Bereich saßen, auf den das Deckenpaneel kurze Zeit später gestürzt war. Wie Landsbergs Pressesprecherin Angelika Urbach auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, stürzte das Deckenpaneel gegen Ende der nicht öffentlichen Sitzung zu Boden. Die Sitzung sei noch beendet worden, danach hätten alle Anwesenden den Raum verlassen. Ein Stadtrat sei direkt nach dem Vorfall gegangen.

Wasserschaden als Ursache? Stadt Landsberg sucht Grund für Deckeneinsturz

Der Anbau des Historischen Rathauses musste zuletzt Ende Juni gesperrt werden. Nach einem Starkregen war Wasser durch das Flachdach in den Sitzungssaal eingedrungen und hatte sich weiter in die darunterliegende Küche und die Toiletten verteilt. Infolgedessen blieben das Historische Rathaus mit seinem Anbau sowie die öffentlichen Toiletten gesperrt. Ob der aktuelle Vorfall damit in Zusammenhang steht, müssen die nun anstehenden Untersuchungen zeigen, wie Pressesprecherin Angelika Urbach unserer Redaktion sagte.