Delegation aus Uganda zu Besuch im Klinikum

Eine Delegation aus Uganda besichtigte heute das Klinikum Landsberg. Es handelt sich um Mitglieder des ugandischen Parlaments, die derzeit in München zu Besuch sind, sowie den ugandischen Botschafter in Deutschland, Stephen Mubira, der aus Berlin angereist kam.

Spontan entstand während des Aufenthalts in Oberbayern der Wunsch, ein Krankenhaus zu besichtigen. Denn das Thema Pflege und Medizin beschäftigt die Politiker in Uganda sehr, sagt Rainer Jünger, stellvertretender Kreisvorsitzender der CSU Landsberg, Kreisvorsitzender des Gesundheits- und Pflegepolitischen Arbeitskreises (GPA) und Geschäftsführer von „mycarecareer“ (Arbeitsvermittlung). Er berichtet: „Uganda hat eine extrem junge Bevölkerung und sehr viele qualifizierte Pflegekräfte und Ärzte, die arbeitslos sind. Die Perspektiven fehlen in einem Land, das vor allem landwirtschaftlich geprägt ist.“

Durch den guten Kontakt zu Pflegedirektor Andreas Winklhofer, Vorstand Marco Woedl und dem kaufmännischen Leiter des Klinikums Landsberg, Maik Tomuschat, kam das Treffen zustande.

Die Delegation wurde herzlich begrüßt, man tauschte sich - auch gemeinsam Dr. Harald Tigges (stv. Ärztlicher Direktor) und René Leisten (Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum) - rege über die Pflegesituation und die Ausbildung aus. Viele interessante Gespräche entstanden während der Besichtigung.