Fahndung: Zwei stark demente Senioren aus Landkreis Landsberg vermisst

Öffentlichkeitsfahndung nach zwei stark dementen Senioren: Wer hat Rosemarie Bender aus Landsberg und Peter Kerschensteiner aus Kaufering gesehen? Wie die beiden aussehen und wo sie sich zuletzt aufgehalten haben.

Zwei Vermisstenfälle am Hitze-Wochenende im Landkreis Landsberg: Seit Freitagmittag wird die 80-jährige Rosemarie Bender aus Landsberg vermisst. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde Frau Bender zuletzt am Freitag gegen 12 Uhr in der Landsberger Innenstadt gesehen. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.

Stark demente Seniorin aus Landeberg vermisst

Die Polizei in Landsberg sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der Seniorin. Die Vermisste ist laut Polizei etwa 170 Zentimeter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Sie trägt ein grau-blaues Oberteil, eine graue Hose sowie blaue Schuhe. Frau Bender ist stark dement und findet selbst nicht zu ihrer Wohnanschrift zurück.

Die Polizei Landsberg sucht nach der stark dementen Frau Rosemarie Bender. Foto: Privat

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

Peter Kerschensteiner aus Kaufering vermisst

Und auch Peter Kerschensteiner aus Kaufering wird seit Samstagmorgen vermisst. Laut Polizeibericht wurde er zuletzt an seiner Wohnanschrift im Kauferinger Norden in der Donaustraße gesehen. Der Vermisste ist ungefähr 175 Zentimeter groß, sehr schlank und hat kurze graue Haare. Er trägt ein weiß-schwarz kariertes Hemd, eine graue Hose und graue Hausschuhe. Auch Herr Kerschensteiner ist laut Polizei stark dement und findet selbst nicht mehr nach Hause.

Peter Kerschensteiner aus Kaufering. Foto: Privat

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.