Demenzkampagne in Landsberg: Wann sind Bettgitter und Bauchgurt erlaubt?

Die Informationsreihe zum Thema Demenz im Landratsamt Landsberg nimmt Fahrt auf. Nun informierte ein Richter über die rechtlichen Regeln, die bei freiheitsentziehenden Maßnahmen gelten. Dabei gibt es Unterschiede: zu Hause gelten andere Regeln als in einer Pflegeeinrichtung.

Nicht ganz so viele Besucherinnen und Besucher wie zur Auftaktveranstaltung waren zum Vortrag von Dr. Sebastian Kirsch, Richter am Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen und Mitbegründer des „Werdenfelser Wegs“, ins Landratsamt gekommen – dafür waren sie aber umso interessierter, was die vielen Fragen nach dem Vortrag des Richters zeigten. Unter den Besuchern befanden sich sowohl Angehörigen von an Demenz Erkrankten als auch Mitarbeitende ambulanter Pflegedienste. Beide sind in ihrem Alltag damit konfrontiert, dass die Menschen, die sie betreuen, oft unruhig sind, weglaufen oder zu Orten gehen, an die sie noch eine Erinnerung haben, dann aber nicht mehr nach Hause finden und sich somit selbst gefährden.

Sogenannte Fixierungen sollen sie davor schützen, jedoch bedeuten diese auch den Entzug von Freiheit, die jedem Menschen per Gesetz zugestanden wird. Wie ist dieser Freiheitsentzug rechtlich geregelt? Darauf ging Sebastian Kirsch, nach eigenen Angaben dienstältester Betreuungsrichter, in seinem Vortrag mit dem Titel „Bettgitter, Bauchgurt und Co. - Welche rechtlichen Regeln gelten eigentlich zu Hause?“ detailliert ein. Wie wichtig es ist, gerade die häusliche Situation unter rechtlichen Aspekten zu betrachten, machte die Aussage von Kirsch deutlich, dass nämlich zu Hause ebenso viele Fixierungen stattfänden wie in Pflegeheimen, also etwa 300.000 bis 450.000.

Fixierung: Es bedarf immer einer umfassenden Abwägung von Vor- und Nachteilen

Tatsächlich sind die rechtlichen Grundlagen dafür aber unterschiedlich. Diese sind für Einrichtungen wesentlich klarer geregelt als für die Pflege zu Hause oder auch private Senioren-Wohngemeinschaften. Gerade deshalb ist es für Pflegedienste, die nach Hause kommen, und auch für Betreuer oder Angehörige gut zu wissen, was es hier zu beachten gibt. Denn: Auch zu Hause kann eine Fixierung oder das Einschließen im Haus ebenso wenig einfach durchgeführt werden, beispielsweise, um die Sicherheit des Erkrankten zu erhöhen oder selbst einmal Ruhe zu haben. Es bedarf immer einer umfassenden Abwägung von Vor- und Nachteilen. Der Werdenfelser Weg sieht dafür vor, dass die Maßnahme geeignet sein muss, um eine konkrete Gefahr abzuwenden. Zudem muss sie erforderlich sein, sprich, weniger belastende Maßnahmen, die die Gefahr ebenfalls abwenden könnten, stehen nicht zur Verfügung. Und: Die Maßnahme muss zumutbar für den Betroffenen sein. Es gilt also, immer die Gesamtproblematik im Auge zu behalten.

Pflegediensten riet Sebastian Kirsch, die Anweisungen von betreuenden Personen nicht einfach umzusetzen, wenn sie ihnen falsch erschienen und sich stets eine Legitimation, also eine Vollmacht oder einen Betreuervertrag, zeigen zu lassen. Angehörige könnten sich bei Fragen an das Betreuungsgericht wenden. Der Richter kritisierte die bestehende Rechtslage als „dürftig“. Es sei ein offenes Problem, da es keine offizielle Kontrolle der Situation gebe. Während in Pflegeeinrichtungen Richter miteingebunden sind, wenn es um Fixierungen geht, ist dies in der häuslichen Situation nicht der Fall.

Viele Fragen zeigten, dass durchaus Sorge besteht, etwas falsch zu machen und rechtlich dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. So fragte eine Besucherin, ob man strafrechtlich belangt werden könne, wenn man als Pflegedienst auf Anweisung der Betreuenden die Haustür eines an Demenz Erkrankten abschließe und es in der Folge in dem Haus zu einem Brand käme. Kirsch verneinte dies, wenn fachlich richtig gehandelt worden sei und die Betreuenden legitimiert seien. Auch die Frage, ob eine Handyortung des Betroffenen eine freiheitsentziehende Maßnahme sei, verneinte er. Es sei abzuwägen, ob dadurch eine Unterbringung vermieden werden könne. Von einer Besucherin wurde auch die belastende Situation der Angehörigen thematisiert, die eine 24-Stunden-Betreuung leisten, um eine Pflege zu Hause zu ermöglichen, oft auch aus dem Grund, weil schlicht das Geld für eine Unterbringung im Heim fehlt.