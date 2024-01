Landsberg

28.01.2024

Demo gegen rechts: 2500 Menschen setzen „ein fantastisches Zeichen“

Plus Die Kundgebung gegen Rechtsextremismus sorgt in Landsberg für einen brechend vollen Hellmairplatz. Die Organisatoren zeigen sich überwältigt.

250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren für die Demo gegen rechts am Samstagmittag in Landsbergs Innenstadt angemeldet. Tatsächlich kamen laut Polizeiangaben etwa zehnmal so viele Menschen zum Hellmairplatz. „Wir wollten ein Zeichen setzen, und dieses Zeichen ist so groß und fantastisch geworden, dass mir keine Worte dafür einfallen“, zeigte sich Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) gegenüber unserer Redaktion emotional. Wie die anderen Redner auch hielt er auf der Bühne kurz zuvor ein flammendes Plädoyer für die Demokratie – und gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Auch Protestierende bezogen im Gespräch klar Stellung.

Tina Leonhardt vertrat mit einigen Mitstreitern den Pfadfinderstamm Roncalli Kaufering bei der Demo. „Unsere grundsätzlichen Werte sind gegensätzlich zu denen der AfD“, sagte die 20-Jährige. „Wir sind weltoffen und positionieren uns gegen rechts.“ Nach den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen in Potsdam, an dem unter anderem Politiker der Alternativen für Deutschland (AfD) und Rechtsextreme teilnahmen, sehe nun auch eine breitere Masse die Notwendigkeit dazu. Auch die 64-jährige Johanne Mohl aus Landsberg erachtete es als wichtig, aufgrund der aktuellen Entwicklungen „Farbe zu bekennen“. Es ist laut Mohl „erschreckend“, dass in Europa und auf der ganzen Welt Tendenzen nach rechts wahrzunehmen seien.

