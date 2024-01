Landsberg

18:01 Uhr

Demo gegen rechts: Was in Landsberg am Samstag geplant ist

Hunderttausende Menschen gingen in den vergangenen Tagen bundesweit auf die Straßen und protestierten gegen Rechtsextremismus. Auch in Landsberg ist am Wochenende eine Kundgebung geplant.

Plus Auf dem Hellmairplatz findet am Samstag eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus statt. Die Kreisvorsitzende der AfD äußert sich zum Geheimtreffen in Potsdam und dem Protest.

Von Christian Mühlhause, Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Bundesweit sind in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einzustehen. Ausgelöst wurden die Proteste durch einen Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen in Potsdam, an dem auch Politiker der Alternative für Deutschland (AfD) und Rechtsextreme teilnahmen. Auf dem Landsberger Hellmairplatz soll am Samstag, 27. Januar, nun ebenfalls eine „Demo gegen rechts“ stattfinden. Was genau geplant ist, darüber informiert Moritz Hartmann, Mitorganisator und Zweiter Bürgermeister der Stadt (Grüne). Die AfD-Kreisvorsitzende Edeltraud Schwarz äußert sich zu dem Protest und dem Treffen in Brandenburg.

Laut einer Pressemitteilung des Bündnisses Landsberg gegen rechts erfordere das Erstarken rechter Kräfte, „das in einem Treffen hochrangiger AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarker Unternehmer mündete“, ein klares Zeichen. „Wir dürfen diese Entwicklungen nicht ignorieren.“ Zur Demo am Samstag riefen eine ganze Reihe weiterer Organisationen auf. Genannt werden in der Mitteilung etwa die Initiative Landsberg bleibt bunt, die SPD, die Grünen, Die Partei, außerdem Vida Landsberg, Viva Randerscheinungen, der Zirkus Virus Landsberg, Kunst hält Wache, der Kreisjugendring, das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus, die Bund-Naturschutz-Kreisgruppe, die Europäische Holocaustgedenkstätten-Stiftung sowie die American Footballer des Landsberg X-Press.

