Demo-Verbot in Landsberg: Das sagt der Landrat

Plus Das Landratsamt verbietet Corona-Spaziergänge und -Demonstrationen. Thomas Eichinger (CSU) nimmt zum Erlass der Allgemeinverfügung Stellung.

Die Berichterstattung unserer Redaktion über den Erlass einer Allgemeinverfügung in Sachen Corona-Spaziergänge und -Demonstrationen hat Landrat Thomas Eichinger ( CSU) zu einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite veranlasst. Darin schreibt er, dass die Allgemeinverfügung nicht auf Druck des Innenministeriums erlassen worden sei. Im Gegenteil: „Ein Gespräch meinerseits mit dem Innenministerium ergab stattdessen, dass man mir von einer Allgemeinverfügung aus juristischen Gründen abrät.“