Demozug mit Traktoren ist erneut in Landsberg unterwegs

In Landsberg ist es auch an diesem Montag zu einer von der Polizei begleiteten Demonstration gekommen.

Rund 150 Menschen demonstrieren am Montagabend zu Fuß in Landsberg, ihnen schließen sich Traktoren und Pkw an. Die Polizei zieht Bilanz.

Am Montagabend haben sich erneut etwa 150 Menschen am Hauptplatz in Landsberg versammelt, um bei einem Spaziergang durch die Innenstadt gemeinsam zu demonstrieren. Hinzu kamen etwa 30 Traktoren sowie 30 Pkw, die aufgrund der beengten Platzverhältnisse und auch aufgrund von Streckenverboten in der Altstadt jedoch erst am Parkplatz „Papierfleck“ an der Von-Kühlmann-Straße abgeholt werden konnten. Im Anschluss ging es in einem langen Zug von der Katharinenstraße zum Schongauer Dreieck. Von dort verlief der Weg weiter über den Hindenburgring sowie die Augsburger Straße und zurück über die Von-Kühlmann-Straße zum Papierfleck. Dort gab es eine Abschlusskundgebung. Außer Verkehrsbehinderungen kam es nach Polizeiangaben zu keinerlei Störungen. Die Versammlung war im Vorfeld ordnungsgemäß angemeldet worden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Montagsdemo in Landsberg jetzt auch mit Traktoren

