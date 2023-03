Denkmalamt äußert sich zu möglichen PV-Anlagen auf Dächern der Altstadt

Plus Gibt es bald PV-Anlagen auf den Dächern der Landsberger Altstadt? Das Denkmalamt unterstützt in dieser Frage einen Vorschlag des Stadtheimatpflegers.

Aktuell dürfen auf Dächern der Landsberger Altstadt noch keine Photovoltaik-Anlagen angebracht werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung könnte sich das aber bald ändern. Gegenüber unserer Redaktion bezieht das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) zu dieser Entwicklung Stellung.