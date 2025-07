Der ADFC Landsberg radelt

Die Dampflokrunde ist eine Radtour mit einem besonders schönen Panorama auf die Allgäuer Berge und führt den ambitionierten Tourenradler überwiegend auf ehemaligen Bahntrassen durch das Voralpenland des Allgäus.

Bei herrlichem Wetter nahmen die 14 ADFC-Radler am 13. Juli die 80 Kilometer ab Helmishofen im Ostallgäu in Angriff. Nach einem zweiten Frühstück in Marktoberdorf führte der Weg durch die abwechslungsreiche Natur zum Flößerstadl in Lechbruck. Nach einer ausgiebigen Stärkung wurde die restliche Strecke über Dessau, Burggen und Ingenried gut bewältigt. Die Tourenleiter Reinhard Heckmann und Jürgen Johne waren von der positiven Resonanz der Teilnehmer begeistert und freuen sich, zur Kilometerbilanz für die Aktion Stadtradeln beigetragen zu haben.

