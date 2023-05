Der Beirat für Menschen mit Behinderung trägt in Landsberg seine Anliegen vor

An einem Stand in der Landsberger Ludwigsstraße informiert der Beirat für Menschen mit Behinderung. Die Wohnungsnot ist ein großes Thema.

Es gebe schon viel Positives, das sei aber noch nicht genug. Das sagte Ulrich Hauser, Sprecher der Mitgliederversammlung des Beirats für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg beim Aktionstag anlässlich des europäischen Tags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Der Landsberger Behindertenbeirat macht seit Jahren an dem Tag Anfang Mai mit einem Infostand auf die Probleme beeinträchtigter Menschen aufmerksam. Für das diesjährige Motto „Zukunft barrierefrei gestalten“ sieht Hauser Chancen für eine rasche Umsetzung.

Grund seien die Herausforderungen bezüglich Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung. Da die Infrastruktur hierfür vielfach überaltert sei, so Hauser, müsse neu gedacht und gebaut werden. Damit könne gleichzeitig die häufig fehlende Barrierefreiheit gewährleistet werden. Das gelte nicht nur für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, sondern auch für Familien mit Kinderwagen oder ältere, nicht mehr so mobile Bürgerinnen und Bürger. Denn: „Es gibt zu wenige barrierefreie und bezahlbare Wohnungen.“

Barrierefreiheit: Der Beirat möchte immer wieder auf Mängel hinweisen

Gerade dieses Thema beschäftige den Beirat schon seit Jahren. So seien den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der offenen Behindertenarbeit Personen bekannt, die kaum aus ihrer Wohnung können, weil sie dafür über mehrere Stockwerke getragen werden müssten. „Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung könnten aus einer stationären Einrichtung ausziehen, finden aber keine Wohnung.“ Das bedeute einerseits, dass diese Bürgerinnen und Bürger nicht so inklusiv im Sozialraum leben können, wie sie gerne möchten. „Andererseits blockieren sie gezwungenermaßen Wohnheimplätze, auf die andere Menschen dringend warten.“

Dem Thema Wohnungsnot werde zwar eine besondere Bedeutung beigemessen, so Ulrich Hauser, es gebe aber weitere Anliegen, auf die aufmerksam gemacht werden soll. Der Sprecher erwähnt Veranstaltungen, bei denen die Barrierefreiheit nicht nur für mobilitätseingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern auch für Blinde und Gehörlose nicht gegeben ist. Zu prüfen und überarbeiten seien eine Barrierefreiheit der Medien und eine Erweiterung des Angebots in leichter Sprache.

Generell gelte: „Wie ermöglichen wir Teilhabe für alle an Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten sowie an Schule, Ausbildung und Arbeit?“ Es bleibe also auch in Zukunft viel zu tun, betonte der Sprecher des Beirats für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg. Der Beirat sehe es deshalb als wichtige Aufgabe, immer wieder auf Mängel bezüglich Barrierefreiheit für alle hinzuweisen.

