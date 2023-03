Der BRK-Kreisverband Landsberg ehrt seine Blutspender

Während der Corona-Zeit geht die Zahl der Blutspenden im Landkreis Landsberg zurück. Einige treue Spender werden jetzt geehrt.

„Spender von 1625 Liter Blut sitzen hier.“ Das hat der stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Michael Vivell errechnet. Dies relativiere sich jedoch bei 15.000 Blutspenden, die in Deutschland täglich gebraucht werden. Zum Ehrungsabend waren auch zahlreiche Helferinnen eingeladen, die bei den Blutspenden vor Ort sind.

Um einen umfassenden Einblick in alle Bereiche des 2022 eröffneten Sozialzentrums des Roten Kreuzes zu bekommen, lud die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Marianne Asam, mit Katharina Kerber von der Pflegedienstleitung und Franziska Asam, Teamleiterin Tagespflege, zu einer Führung durch das Gebäude. In zwei großen Kellern begutachten, sortieren und lagern ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Kleiderspenden. Mit den hellen, großzügig nach dem Demenzkonzept gestalteten Räumen der Tagespflege, die seit Juli 2022 in Betrieb ist, sei eine wichtige Lücke in der Pflege geschlossen worden. Die Gäste können in der Küche mithelfen, sich in der Bibliothek oder im Ruheraum aufhalten, oder am Singen und der Gymnastik teilnehmen. „Die angebotenen Schnuppertage werden gerne angenommen“, erzählte Franziska Asam.

Im Obergeschoss befinden sich die Räume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes und der Konferenzraum, in dem Marianne Asam die Gäste begrüßte. Von 96 zu Ehrenden waren lediglich 22 der Einladung gefolgt. Die anderen Urkunden werden per Post verschickt. Michael Vivell bedauerte das Ausbleiben von Spendern während Corona und vor allem, dass einige danach nicht mehr zurückgekommen seien. Es konnten weniger Blutspendetermine durchgeführt werden, weil auch hier die entsprechenden Fachkräfte fehlen. Was ebenfalls fehlt, sei der Nachwuchs, die Erstspender. Seit zwei Jahren werde auch eine Typisierung zur Knochenmarkspende angeboten.

Das System der Terminreservierung hat sich bewährt

Das während Corona eingeführte System mit Terminreservierung, habe sich bewährt, so würden lange Schlangen vermieden. „Motivieren Sie die Jüngeren zur Blutspende“, so Michael Vivell. Einer, der diesen Dienst an der Gesellschaft gerne übernimmt, ist Richard Lindner aus Kinsau. 100 Blutspenden hat er bereits abgegeben, seit er mit 21 Jahren bei der Bundeswehr damit anfing. „Da gab es einen Tag Sonderurlaub und der Aderlass tut mir gut“, meint Richard Lindner. „Mir tut es auch gut, weil ich weiß, etwas Sinnvolles getan zu haben“, sagt Anna Maria Schmid, die 25 Mal Blut spendete. Auch Josef Klingl, der, wie Jost Handtrack, 150 Mal spendete, ist seit seiner Bundeswehrzeit dabei.

Beim gemeinsamen Abendessen konnten dann zwanglos Erfahrungen ausgetauscht werden. Bevor der Kreisvorsitzende des Roten Kreuzes Alexander Dorow, zusammen mit Michael Vivell und Marianne Asam die Urkunden, eine Anstecknadel und Schokolade überreichte, wurde in einem kurzen Film gezeigt, wie das Spenderblut aufbereitet wird und wie die Herstellung von Spezialpräparaten für Krebspatienten, funktioniert.

Die Geehrten: