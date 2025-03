Der Bund Naturschutz hat wieder eine Ortsgruppe in Landsberg

In Landsberg hat sich eine neue Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Bayern gegründet. Laut Pressemeldung möchte sich die Ortsgruppe mit gezielten Initiativen und Projekten aktiv für ein blühendes, nachhaltiges und lebenswertes Landsberg einsetzen.

Nach einem Vortrag des Kreisvorsitzenden Peter Satzger über „Energiewende und Naturschutz - Der Lech als Beispiel für Konflikte und Lösungen“ folgte eine Präsentation aller bereits begonnenen und aktuell im Stadtgebiet und dessen Umgebung geplanten Projekte. So wurde schon an Entbuschungen in der Hurlacher Heide mitgewirkt und es laufen Planungen für eine Heckenpflanzung am Reischer Talweg sowie Pflegemaßnahmen am Wiesbach bei Ellighofen.

Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden Anna Schlusche und Michael Ruprecht einstimmig gewählt, ebenso wie die weiteren acht Mitglieder des Vorstands. Anna Schlusche und Michael Ruprecht zeigten sich laut Pressemitteilung begeistert von der großen Bereitschaft der Mitglieder, aktiv zu werden: „Es hat sich eine wirklich vielseitige Gruppe gebildet, mit einem breiten Spektrum an Wissen, Fähigkeiten und Kontakten. Mit diesem Team sind wir gut aufgestellt, um einiges für den Naturschutz im Stadtgebiet zu bewegen.“

Die nächsten Projekte sind schon geplant: eine Baumpflanzaktion im Wildpark zusammen mit der Landsberger Energieagentur (Lena), eine Clean-Up Aktion im Stadtgebiet sowie eine Exkursion am Wiesbach. Details zu den Veranstaltungen sind unter https://landsberg.bund-naturschutz.de/veranstaltungen zu finden. Interessierte können sich unter Telefon 08191-921740 oder via E-Mail unter landsberg@bn-landsberg.de melden. (AZ)