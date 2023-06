Landsberg

07:16 Uhr

Der Bund Naturschutz Landsberg feiert und hat Spaß

Plus Seit 50 Jahren gibt es eine Kreisgruppe des Bund Naturschutz. Beim Festakt gibt es Reden, Rückblicke und witzige Einlagen.

Von Romi Löbhard

"Wir arbeiten viel zusammen, diskutieren viel – haben aber auch viel Spaß am Feiern." Entsprechend war die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Kreisgruppe Landsberg im Bund Naturschutz (BN) nach offiziellem Festakt, Büfett und kabarettistischem Konzert mit viel Lokalkolorit mit Hans Well und den Wellbapp'n noch lange nicht am Ende, wie Kreisvorsitzender Peter Satzger tags darauf verriet. Und er sei auch noch ganz geflasht von dem Fest, bei dem wieder einmal deutlich geworden sei, wie viele kreative Köpfe sich doch in der Gruppe für Natur und Naturschutz einsetzen.

Es gab schließlich nicht nur hochoffizielle Reden, Festvorträge, Rückblicke, sondern auch immer wieder erstaunlich fantasievolle Einlagen. Xaver Ermann beispielsweise erläuterte die Arbeit der vielen Freiwilligen jonglierend, vom "Mähgut zamrech'n" über Demos und explodierende Chemiefabriken bis zur Brotzeit, "die manchmal länger dauert als die Arbeit davor". Oder die Probleme der Bodenbrüter am Ammersee-Südufer, wenn ein Radweg durch ihre Brutgebiete führt und die Radler so stören, dass die Vögel ihre Eier im Stich lassen: Dafür hat Xaver Ermann einen "Eiergag" einstudiert. Oder Richard Gleißner: Er präsentierte die ultimative Lösung des Atommüllproblems. "I hab g'hört, des neie Landratsamt kriagt an ganz an tiefen Keller, der wo atomsicher is. Und da nei kimmt der ganze Atommüll." Die Idee stamme vom Landrat höchstpersönlich, sie sei aber noch streng geheim, "und ihr vergessts es ah glei wieder", forderte Gleißner vom lachenden Publikum.

