Der Chef des Landsberg Orgelsommers hört nach der kommenden Saison auf

Gutes Timing war in diesem Jahr das Wichtigste bei der Planung der musikalischen Programme und Konzertreihen. Wie es in Landsberg und Dießen lief, trotz der Auflagen in Sachen Corona.

Der richtige Einsatz zur richtigen Zeit: Ohne Rhythmusgefühl geht es nicht in der Musik. Gutes Timing brauchte es in der ersten Post-Corona-Saison aber auch bei der Planung musikalischer Programme und Konzertreihen. Viel hing in diesem Jahr des staatlich geförderten "Neustart Kultur" vom Wann einer Veranstaltung ab, weniger, so schien es mitunter, vom Wer oder Was. "Die Qualität der Musiker und ihrer Programme war kein Garant für ausverkaufte Konzerte", beschreibt Franz Lichtenstern das Ausbleiben von Zuhörerinnen und Zuhörern angesichts "oft mehrerer, konkurrierender Angebote an einem Abend" und eines weiteren Mitkonkurrenten: des schon früh beginnenden Supersommers 2022. "Im Zweifel setzten sich die Leute einfach irgendwo ans Wasser und genossen die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit", erinnert sich Lichtenstern.

Leider keine Auslastung zu 100 Prozent mehr

Davon sei auch die von ihm geleitete Konzertreihe "Kammermusik im Bibliothekssaal" betroffen gewesen – nach 13 Jahren kontinuierlicher Arbeit und bei mittlerweile fast hundertprozentiger Auslastung eine bittere Erfahrung für den Cellisten am Münchener Gärtnerplatztheater, der sein Publikum mit stimmigen Programmen und handverlesenen Spezialisten im Bereich der Alten wie auch neuer und zeitgenössischer Musik durchaus zu fesseln versteht und immer wieder auch spannende Crossover-Projekte präsentiert. Heuer etwa überraschten die Sopranistin Alexandra Steiner, der Lautenist Axel Wolf und der Jazz-Saxofonist Hugo Siegmeth mit ihrer in jeder Hinsicht rahmensprengender Zusammenarbeit.

Das Herbstkonzert im Marienmünster in Dießen fand im Oktober statt. Foto: Münsterkonzerte

Die Wahrnehmung eines – temporären – Überangebots teilt auch Annette Rießner, Vorsitzende des Vereins Freunde der Dießener Münsterkonzerte. Die Musikerin spricht sogar von einer "regelrechten Kulturexplosion", ausgelöst durch eine Vielzahl von Nachholkonzerten – "Wir wollen die in der harten Corona-Zeit geplanten Veranstaltungen ja nicht einfach hinten runterfallen lassen" –, aber auch durch den Boom "Neustart"-finanzierter Events. Das "bequemste Stipendium aller Zeiten", wie Rießner die staatliche Anschubhilfe vor allem in puncto Nachhaltigkeit kritisch sieht.

Dass die hochschlagende Welle des Veranstaltungsüberangebots abebbt und man "von erst gar nichts und dann viel zu viel" zu einem gewissen Maß an Kontinuität zurückkehren "und eine kulturelle Dauerversorgung reetablieren kann", hofft mit Lichtenstern und Rießner auch die Leiterin des Kulturamts der Stadt Landsberg. Mit Verweis auf die ausverkauften ersten beiden Rathauskonzerte der neuen Saison sieht Claudia Weißbrodt die Kultur hier auf einem guten Weg. "Der Motor", so ihre Einschätzung, "springt erst jetzt wieder richtig an."

Eine gute Auslastung beim Landsberger Orgelsommer

Als einzige Konzertreihe in den Corona-Hauptjahren relativ glimpflich davongekommen ist der traditionsreiche "Landsberger Orgelsommer". Wie im Dießener Münster kam man auch in der großen Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit bis zu 200 zugelassenen Plätzen gut zurecht, sodass die jeweils von Juni bis Mitte September laufenden, international besetzten Samstagsmatineen "alle stattfinden konnten", wie der künstlerische Leiter der Orgelkonzerte, Johannes Skudlik, mitteilt. In der heuer 38. Saison habe es deshalb keine Planungsrückstände gegeben. Alle Solisten hätten ihre Programme ohne Einschränkungen gespielt, unter ihnen David Briggs aus New York und der zuletzt frenetisch bejubelte Petersburger Organist Daniel Zaretzky. Johannes Skudlik, der nach mehr als 43 Jahren seine Tätigkeit als Kantor an Mariä Himmelfahrt im Januar kommenden Jahres beendet, wird den Orgelsommer 2023 ein letztes Mal betreuen und verrät als besonderes Highlight ein "Wiederhören" mit dem weltweit konzertierenden Orgelstar Wayne Marshall.

Unser Bild zeigt den Rathausfestsaal, der wieder mehr gefüllt sein soll. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Übereinstimmender Wunsch aller Veranstalter ist, wenig überraschend, dass Corona in den kommenden Monaten kein Thema mehr sein möge. Aber "gejammert haben wir jetzt alle genug", sieht Annette Rießner die zurückliegenden Herausforderungen ohne Sentimentalität und die Zukunft als Chance, zum regulären Konzertbetrieb zurückzukehren – verbunden allerdings mit der Aufgabe "attraktiv zu sein, mit einem zeitgemäßen Auftreten".