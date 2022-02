Landsberg

vor 18 Min.

Der Demo-Abend in Landsberg verläuft in geordneten Bahnen

Am Montagabend haben Hunderte Menschen in Landsberg an einem sogenannten Corona-Spaziergang teilgenommen.

Plus Erneut demonstrieren Hunderte Menschen in der Landsberger Innenstadt. Die einen rufen zu Solidarität auf, die anderen spazieren gegen die Corona-Maßnahmen. Es gibt auch zahlreiche Gespräche. Ein Mann bedrängt einen Fotografen.

Von Dominic Wimmer

Schneefall im Landkreis, Schneeregen in der Stadt: Wohl auch aufgrund der Wetterlage sind am Montagabend deutlich weniger Corona-Spaziergänger und Gegendemonstranten nach Landsberg gekommen. Ein Aufeinandertreffen beider Lager konnte aufgrund des Einsatzkonzeptes der Polizei verhindert werden. Nach der Kritik des überparteilichen Bündnisses für Solidarität, das am Hauptplatz erneut bei einer angemeldeten Versammlung gegen die Corona-Spaziergänge demonstrierte, reagierte der zuletzt gescholtene Landrat Thomas Eichinger ( CSU) am Montagabend mit einer digitalen Videobotschaft. Kernbotschaft: Er setzt auf Dialog und will am Donnerstag, 3. Februar, in einer digitalen Sprechstunde mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Viele Gespräche gab es am Montag am Absperrgitter – und erneut eine Attacke auf einen Fotografen unserer Redaktion.

