Der Dokumentarfilm liegt ihm besonders am Herzen

Am Freitag werden die Kulturförderpreise des Landkreises Landsberg verliehen. Heute ein Porträt des Filmemachers Lennart Hüper.

Das Medium Film beschäftigt Lennart Hüper schon länger. Bereits als Schüler erstellte er Filmchen und Filme. Für diese Kunst und seine künstlerische Ausrichtung wird er mit dem Kulturförderpreis 2022 des Landkreises Landsberg am Lech ausgezeichnet.

Mit der Kamera nicht allein in Landsberg unterwegs

Lennart Hüper ist 1994 in Landsberg geboren und auch hier aufgewachsen. Schnell war für ihn die Video- beziehungsweise Filmkamera begehrtes Medium, bewegte Bilder festzuhalten und zu zeigen. Mit der Kamera war er nicht nur in Landsberg unterwegs, sondern auch an seiner Schule gefragt. Nach dem Abitur am Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien schnupperte Lennart Hüper erst einmal in die Produktion beweglicher Bilder. Bei der Entstehung eines Kino-Dokumentarfilms assistierte er beim Schnitt und war im Second Unit Kameramann. Die logische Folge war ein Studium "Film & Sound" an der Fachhochschule Dortmund. Für seinen Abschlussfilm "Nichts Neues" begleitete Hüper den Landsberger Claus-Peter Reisch auf seiner Mission "Seenotrettung" als Kapitän der LifeLine (LT berichtete mehrfach). Der Film wurde vor einem Jahr beim 42. Festival "Max-Ophüls-Preis" uraufgeführt und war im Landsberger Olympia Filmtheater bereits zu sehen.

Das große Interesse für politische Angelegenheiten

Derzeit ist "Nichts Neues" in Österreich angesagt. Der Film wird in mehreren Kinos gezeigt. Es entstanden weitere unterschiedliche lange Dokumentationen mit dem Landsberger als Regisseur oder/und Kameramann. Beispiel ist eine Dokumentation mit dem Titel "Glaube – Sitte – Heimat" über Brauchtum. Bei dem dieses Jahr entstandenen, 45-minütigen Film "Neverinland" über vier Migranten in einer Flüchtlingsunterkunft führte Hüper die Kamera. Der Film hat bereits einen Nachwuchspreis gewonnen und wurde ebenfalls zum Filmfestival Max-Ophüls-Preis eingeladen. Derzeit lebt der mittlerweile 28-Jährige in Wien, wo er Soziologie studiert. Dieses helfe ihm bei der Aufarbeitung der für ihn wichtigen Themen, sagt Hüper. "Politische Angelegenheiten haben mich schon immer interessiert, mit dem Soziologiestudium erhoffe ich mir mehr Hintergrundwissen dazu." Und was sind seine Pläne für die Zukunft? "Ich möchte weiter Dokumentarfilme drehen oder mit der Kamera begleiten", sagt Lennart Hüper. Das soll so effektiv oder produktiv sein, "dass ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten kann".

Bei der Preisverleihung im Landsberger Stadttheater am Freitag wird Lennart Hüper drei kurze Ausschnitte aus Filmen mit seiner Mitwirkung zeigen.

