Der entzerrte Christkindlmarkt gefällt den Senioren in Landsberg

Seniorenbürgerversammlung Landsberg mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (am Podium).

Plus Bei der Seniorenbürgerversammlung im Landsberger Sportzentrum geht es um aktuelle Themen. Außerdem wird ein neues Mitglied des Seniorenbeirats gewählt.

Von Hertha Grabmaier

Rund 100 Seniorinnen und Senioren haben an der Seniorenbürgerversammlung im Landsberger Sportzentrum teilgenommen. In den Berichten ging es um aktuelle Entwicklungen in der Stadt und es wurde auch ein neues Mitglied des Seniorenbeirats gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

