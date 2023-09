Der Erhalt der Notfallversorgung am Klinikum ist für Alex Dorow wichtig

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Wir stellen die Direktkandidaten für den Landkreis Landsberg vor.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Auch für den Stimmkreis 120 Landsberg/Fürstenfeldbruck wird eine Vertreterin oder ein Vertreter gesucht. Mehrere Direktkandidaten bewerben sich um die Erststimme der Wählerinnen und Wähler. Unsere Redaktion stellt die Frauen und Männer vor. Wir haben ihnen sechs Fragen zu lokalen Themen gestellt und sie gebeten, sich kurz persönlich vorzustellen. Heute den Kandidaten der CSU und aktuellen Landtagsabgeordneten, Alex Dorow.

Wie wollen Sie den ÖPNV/MVV im Landkreis Landsberg verbessern?

„Grundsätzlich ist die Anbindung des ÖPNV nicht schlecht“, sagt Alex Dorow. Deutliche Verbesserungen dürften mit dem eingeleiteten Beitritt des Landkreises zum MVV einhergehen. Die Fuchstalbahn bleibe eine offene Frage. Geklärt sei bereits die Anbindung der Ammerseebahn an das Erprobungsprojekt Wasserstoffzug, wofür er sich lange eingesetzt habe. Hoch dringlich bleibe die Barrierefreiheit des Bahnhofs Kaufering.

Das Klinikum in Landsberg soll erweitert werden. Wie unterstützen Sie dieses Vorhaben? Was ist Ihnen dabei wichtig?

Der Kreistag habe dazu bereits alle wichtigen Weichen gestellt. „Als BRK-Kreisvorsitzender liegt mir in erster Linie der Erhalt der Notfallversorgung am Herzen, die durch die aktuellen Pläne von Gesundheitsminister leider immer wieder infrage gestellt wird.“ Des Weiteren sei der Ausbau und die Erweiterung der Geburtsstation ein wichtiger Meilenstein. „Gesundheit ist keine Ware, sie muss allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen“, sagt Alex Dorow.

Auch im Landkreis Landsberg droht ein Pflegenotstand. Was wollen Sie dagegen tun?

Der Pflegenotstand sei, wie der Fachkräftemangel in vielen anderen Bereichen auch, in erster Linie eine Folge der Demografie. Diese Entwicklung werde nur durch eine radikale Vereinfachung bei der Gewinnung qualifizierter, auch ausländischer Arbeitskräfte aufzufangen sein. Von staatlicher Seite müsse in Mangelberufen wie der Pflege das Arbeitsverhältnis grundsätzlich überdacht werden.

Wie kann der Flächenverbrauch im Landkreis Landsberg begrenzt werden?

Aktuell gibt es einen Richtwert von fünf Hektar pro Tag, der im bayerischen Landesplanungsgesetz verankert ist. Ziel muss es sein, den Flächenverbrauch weiter zu senken, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten von Kommunen und Landwirtschaft zu verunmöglichen.

Haben die Staustufen im Lech eine Zukunft? Soll der Lech wieder natürlich fließen?

Für Alex Dorow fraglos ein Interessenkonflikt. „Angesichts der CO₂-Problematik gilt es aus meiner Sicht, die Wasserkraftpotentiale noch besser auszuschöpfen.“ Ziel müsse es sein, die Potenziale durch Nachrüstung, Modernisierung und Erweiterung, aber auch durch Reaktivierung im Einklang mit der Umwelt besser auszuschöpfen.

Wie möchten Sie sich für die Jugend im Landkreis Landsberg einsetzen?

Grundlage aller Fördermöglichkeiten für Jugendliche ist für Dorow die Familie. Kinder sind für ihn das zentrale Element, um unsere wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Zukunft zu sichern. In erster Linie eine Leistung der Eltern, die gesellschaftlich viel mehr anerkannt und bedacht werden muss.

Persönliches: