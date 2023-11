Landsberg

18:45 Uhr

Der Flügel als Werkzeug und eine Soundmaschine

Tom Jahn an seiner Soundmaschine: Elektropiano, etc.

Plus Zwei Pianisten, fast gleich alt, aber sehr unterschiedlich im Landsberger Stadttheater. Warum Musik auch Ruhe sein kann.

Von Romi Löbhard

Zwei Pianisten aus dem bayrisch-schwäbischen Raum, fast gleich alt und mit ähnlicher Ausbildung: Das Publikum im Landsberger Stadttheater durfte gespannt sein, was Tom Jahn und Tim Allhoff an Unterhaltung bieten würden. Beide zeigten sich vor ihrem jeweiligen Auftritt als erstes hocherfreut, dass so viel Interesse an echter Livemusik besteht. Der Theatersaal war zwar nicht ausverkauft, aber doch gut gefüllt. Auf der Bühne wartete auf einer ziemlich großen, fahrbaren Plattform bereits ein Aufbau mit fünf Manualen übereinander, etlichen Pedalen und vielen Kabeln. Keyboards, Syhnthis, E-Piano? Tom Jahn, dem die erste Stunde des Abends gehörte, ersetzte in der Folge weitere Musiker, sonst ist er als Leiter der Bigband Dachau bekannt.

Tom Jahns Musizierdrang ist nicht zu bremsen

Er machte sämtlichen Sound selbst und auch ein Pedal, das mitten im Spiel sein Leben aushauchte, konnte sein Musizierdrang nicht bremsen. Jahn begann zart, ruhig, er schien erst die Akustik des Raumes auszuloten. Jahn präsentierte fast ausschließlich Eigenkompositionen. Auffällig sein Hang zu Lautmalerei: Melodiös, harmonisch, gleichmäßig ließ er bei einem Regenstück die Tropfen perlen. Wind kam dazu, die Wolken verdichteten sich und gossen kräftige Schauer aus . Oder der Song, den er einem seiner Schüler gewidmet hat: Hier wird Zwiesprache deutlich und das ständige Wiederholen einzelner Abschnitte. Zwischendurch darf das Publikum Lautmalereien singen.

