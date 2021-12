Der Friedhof West in Kaufering soll moderner und günstiger werden

Plus Auch in Kaufering ändern sich die Bestattungsformen. Ein Ausschuss beschäftigt sich deswegen mit der Zukunft des Friedhofs im Westen der Marktgemeinde.

Mit der Zukunft des Friedhofs West in Kaufering beschäftigt sich aktuell der Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr und Umwelt des Marktgemeinderats. Erst vor Kurzem gab es eine Sitzung zu dem Thema, zudem machten sich die Gemeinderäte vor wenigen Tagen ein Bild vor Ort. Was sich verändern soll und wie sich das für die Bürger auswirkt, darüber hat unsere Redaktion mit Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) gesprochen.