Der große Landsberger Kreisverkehr und seine witzigen Google-Bewertungen

Plus Der Kreisverkehr im Landsberger Westen ist ein Bauwerk der Superlative. So mancher Autofahrer ist ein echter Fan.

Von Thomas Wunder

Wenn Ruben Gläser aus Dresden im Juli mit seiner Familie wieder zu einer Musikwoche in die Wieskirche bei Steingaden fahren wird, dann freut er sich schon jetzt auf den großen Kreisverkehr im Landsberger Westen. Nicht nur für ihn ist es ein Fahrerlebnis der besonderen Art, sondern offenbar auch für viele andere Menschen aus ganz Deutschland. Denn der 2007 eröffnete Kreisverkehr hat mittlerweile 31 Google-Rezensionen und wird dort als kulturelles Denkmal geführt.

"Rund um die Uhr geöffnet" steht bei Google zu lesen und ähnlich witzig geht es bei den Rezensionen weiter. Lasse Dippel schreibt zum Beispiel: "Ersetzt wirklich jede Achterbahnfahrt! Also ist jetzt nicht so wild, aber man macht schon quasi Looping, auf der Seite liegend halt, aber trotzdem. Komme gerade raus und muss die Fahrt jetzt erst mal verarbeiten. Aber voll Hammer, dass man das ganz ohne Eintritt machen kann. Gibt ja heute nicht mehr so viele Attraktionen, wo das noch geht. Komme auf jeden Fall wieder!"

