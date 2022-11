„Der gute Gott von Manhattan“ im Landsberger Stadttheater

Plus „Der gute Gott von Manhattan“ treibt sein Unwesen in Landsberg. Wie das Landestheater Tübingen das bekannte Hörbuch von Ingeborg Bachmann auf die Bühne bringt.

„Ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist, verderblicher als jedes Verbrechen, als alle Ketzereien.“ Der gute Gott von Manhattan steht vor Gericht – auch bekannt als der gute Gott der Eichhörnchen. Er nutzt die Nagetiere als Briefträger, bereitet Attentate mit ihrer Hilfe vor. Zielpersonen sind dabei Ver- und Geliebte. Der gute Gott ist nun bereit, die ganze Geschichte zu erzählen.