Der Holocaust prägt ihre Familiengeschichten auf unterschiedliche Weisen

Plus Im Rathaus startet das Format "Landsberger Dialoge". Der im DP-Lager geborene Abraham J. Peck und eine Großnichte von Heinrich Himmler sind zu Gast.

Unter dem Motto "Voneinander lernen, miteinander reden, gemeinsam weiterdenken“ fand erstmals das neue Informations- und Kommunikationsformat des Stadtmuseums Landsberg, die "Landsberger Dialoge“, im Historischen Rathaus statt. Unter Moderation der Journalistin Karla Schönebeck tauschten sich Abraham J. Peck, Professor für deutsche Zeitgeschichte an der University of Southern Maine ( USA) sowie wissenschaftlicher Beirat des Stadtmuseums, und die Politikwissenschaftlerin Katrin Himmler aus. Beide haben ein besonderes Schicksal: Während Peck 1946 im DP-Lager Landsberg geboren wurde, ist Himmler die Großnichte von Heinrich Himmler, einem der Hauptverantwortlichen für den Holocaust.

Immer wieder habe ihr Vater sie und ihre Schwester bereits in der Kindheit über Verbrechen ihres Großonkels informiert. Sie habe es als Belastung empfunden, sagte Himmler. Auch Peck verlebte eine Kindheit abseits der Normalität. So gab es quasi keine Verwandten, da alle dem Holocaust zum Opfer gefallen waren. "Wir Kinder wussten, es gab ein fruchtbares Geheimnis.“ Da sein Vater nach der Auswanderung in die USA mit den dortigen Menschen viele ideologische Gespräche führte, habe er nur wenige Freunde gehabt. Im Alter von etwa neun Jahren habe sein Vater ihm von den Geschehnissen in Ghetto, Arbeitslager und KZ berichtet.

