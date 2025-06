Der Jackpot im Gewinnsparen

Da staunte Josef Drexl nicht schlecht, als er zum vereinbarten Termin mit seinem Berater in der VR-Bank Landsberg-Ammersee ankam: Standen doch dort - neben dem Geschäftsstellenleiter Michael Mayrock - auch der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg und Marketingleiter Manfred Doll. Dass dies kein „normaler“ Termin sein konnte, war ihm schnell klar. Als dann aber Stefan Jörg ihm zum Gewinn eines Porsche Macan Electric gratulierte, fehlte ihm schier die Sprache.

Tatsächlich waren es nur fünf Fahrzeuge, die der Gewinnsparverein bei der Sonderauslosung im Dezember 2024 bayernweit in den Lostopf geworfen hatte. Einen dieser schwarzen Porsche Macan Electric hatte Herr Drexl nun gewonnen. Nach einigen Momenten des Zweifelns, ob das Ganze echt sei, war für Josef Drexl schnell klar, dass er zusammen mit seiner Lebensgefährtin das Angebot wahrnehmen und den Macan selbst im Porsche Experience Center in Leipzig abholen würde. Dazu hatte der Gewinnsparverein Bayern ein tolles Tagesprogramm zusammengestellt: Mit einer Werksführung, Probefahrten auf der Porsche-eigenen Rennstrecke und im Geländeparcours sowie der feierlichen Übergabe war der Tag schnell gefüllt. Ebenfalls eingeladen zu diesem außergewöhnlichen Event waren Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg, Vorstand Martin Egger, Geschäftsstellenleiter Michael Mayrock und Marketingleiter Manfred Doll. Und am Ende verließen mit Josef Drexl vier weitere glückliche Gewinner das Porsche Experience Center in Leipzig mit ihren nagelneuen schwarz glänzenden Porsche Macan Electric.

Für alle, die auch gewinnen möchten: Mit fünf Euro pro Los kann man nicht nur tolle Preise gewinnen; es werden davon jeweils vier Euro für sich selbst angespart - und darüber hinaus wird mit jedem Los etwas Gutes für die Region getan. Mehr Informationen dazu gibt es bei den persönlichen Kundenberatern oder im VR-KundenDialogZentrum unter der 08191-2910 oder im Internet unter www.vr-ll.de.

